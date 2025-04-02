Томские застройщики отметили падение показателей ипотеки в начале 2025 года

Число ипотечных кредитов, выданных в Томской области в феврале 2025 года, сократилось вдвое по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. По данным Союза строителей Томской области, всего было выдано 336 таких кредитов на сумму 1,38 млрд руб. (минус 38%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На покупку жилья в новостройках банки выдали 93 кредита (минус 49%) на сумму 571 млн руб. (минус 35%). В сегменте “вторички” заявители смогли получить 243 займа (минус 50%) общим объемом 811 млн руб. (минус 40%)»,— отметили в региональной отраслевой организации.

В общей сложности за два первых месяца 2025 года в Томской области было выдано 527 ипотечных кредитов на 2,12 млрд руб. Для сравнения, по итогам января-февраля 2024-го эти показатели составили, соответственно, 1153 кредита и 3,98 млрд руб.

Валерий Лавский