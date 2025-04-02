На благоустройство тротуара на улице Чернышевского в Уфе направят 124 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 11 апреля выберет подрядчика благоустройства тротуара на улице Чернышевского на участке от улицы Ленина до улицы Маркса на четной стороне, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 124,14 млн руб., он будет оплачен за счет бюджетов республики и города.

По условиям торгов, победитель должен до июля заменить асфальтобетонное, плиточное покрытие и бордюры, чугунные люки. Гарантийный срок выполненных работ — пять лет.

Как сообщал «Ъ-Уфа», управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 9 апреля выберет подрядчика благоустройства тротуара улицы Цюрупы на участке от улицы Чернышевского до Коммунистической улицы по нечетной стороне. Начальная цена контракта — 65,64 млн руб.

Майя Иванова