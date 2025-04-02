Канатную дорогу в Сочи за 992 млн рублей снова выставили на торги
Комплекс канатной дороги в Сочи, включающий 80 зданий и сооружений, во второй раз выставлен на торги с начальной ценой 992 млн руб. Информация об этом содержится на платформе ГИС Торги.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Приватизируемый комплекс включает 80 зданий и сооружений. Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 29 апреля, а сам аукцион состоится 7 мая. Минимальный шаг торгов установлен в размере 49,6 млн руб., что составляет 5% от начальной стоимости лота.
Объект входит в программу приватизации федерального имущества на 2025–2027 годы, утвержденную правительством Российской Федерации.
Ранее комплекс выставляли на торги в конце февраля 2025 года. Подачу заявок закрыли 14 марта.