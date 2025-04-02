«Россети Тюмень» направили 93 млн на реконструкцию подстанции в Югре

«Россети Тюмень» реконструировали подстанцию 110 кВ «Северная» в ХМАО-Югре, которая обеспечивает электроэнергией 30 тысяч жителей и 16 социально значимых объектов города Сургута. Стоимость инвестпроекта превысила 93 млн рублей.



В ходе работ энергетики заменили на подстанции 82 измерительных трансформатора тока и напряжения и установили 13 новых устройств автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Применение комплектов резервируемого оборудования АСУ ТП позволяет передавать технологическую информацию по двум независимым каналам связи напрямую в Тюменское РДУ и центр управления сетями «Россети Тюмень». Кроме того, специалисты модернизировали удаленное управление коммутационными аппаратами с применением программной блокировки для исключения человеческого фактора при оперативных переключениях.

«Россети Тюмень» постоянно улучшают работу электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Мероприятия на высоковольтной подстанции «Северная» повысили надежность электроснабжения потребителей в крупнейшем городе Югры.

АО «Россети Тюмень»