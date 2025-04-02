Бывший режиссер чайковского театра погиб на СВО

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб бывший режиссер чайковского «Театра драмы и комедии» Александр Борисов. Об этом сообщается на странице «Я горжусь тобой, Россия Z!» в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Борисов

Фото: Страница «Я горжусь тобой , Россия Z!» в соцсети Александр Борисов

Фото: Страница «Я горжусь тобой , Россия Z!» в соцсети

Господин Борисов оказался в центре внимания СМИ в апреле 2023 года, когда в чайковском театре отменили спектакль, поставленный по мотивам очерков военных корреспондентов России. Тогда режиссер заявил, что из-за нежелания играть в этом спектакле из театра уволились пять актеров. Позже в театре опровергли эти утверждения. Сам же господин Борисов был уволен из театра.

Осенью 2023 года бывший режиссер подписал контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. Он участвовал в боевых действиях на Запорожском направлении.