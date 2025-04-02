На замену ограждения Ахунского кладбища в Пензе направят 420 тыс. рублей

В Пензе хотят заменить часть ограждения Ахунского кладбища на ул. Кордон Студеный. Информация о поиске подрядчика появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 420 тыс. руб. Заказчиком работ, которые необходимо выполнить до 1 августа текущего года, является МБУ «Служба городских кладбищ».

Подрядчику предстоит изготовить и установить 100 погонных метров ограждения. Речь идет о двухметровых столбах, горизонтальных направляющих из профильных труб и деревянном штакетнике с огнебиозащитой.

Павел Фролов