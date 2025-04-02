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Власти Таганрога проводят поквартирный обход для установления ущерба от ночной воздушной атаки

Власти Таганрога организовали оперативный штаб по координации действий для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Светланы Камбуловой.

Фото: Фото администрации Таганрога

Фото: Фото администрации Таганрога

Согласно сообщению, сегодня после совещания оперативного штаба специальная комиссия начала поквартирный обход в пострадавших домах для определения размера ущерба и назначении выплат.

Как сообщалось, этой ночью в Таганроге из-за атаки БПЛА со стороны украинских боевиков повреждены два многоквартирных дома, пострадали два человека.

Загорелись девятиэтажный дом по адресу улица Лизы Чайкиной, 57, а также семиэтажный дом на улице Ленина, 147. Один из беспилотников был найден в переулке 1-й Новый, 26.

С 23:15 в Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации.

Сергей Иванов

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