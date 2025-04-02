Власти Таганрога проводят поквартирный обход для установления ущерба от ночной воздушной атаки
Власти Таганрога организовали оперативный штаб по координации действий для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Светланы Камбуловой.
Фото: Фото администрации Таганрога
Согласно сообщению, сегодня после совещания оперативного штаба специальная комиссия начала поквартирный обход в пострадавших домах для определения размера ущерба и назначении выплат.
Как сообщалось, этой ночью в Таганроге из-за атаки БПЛА со стороны украинских боевиков повреждены два многоквартирных дома, пострадали два человека.
Загорелись девятиэтажный дом по адресу улица Лизы Чайкиной, 57, а также семиэтажный дом на улице Ленина, 147. Один из беспилотников был найден в переулке 1-й Новый, 26.
С 23:15 в Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации.