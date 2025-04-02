В Иркутской области двух женщин обвинили в организации незаконной миграции

Сотрудники МВД в Иркутской области совместно с ФСБ задержали двух женщин, подозреваемых в организации незаконного пребывания более 230 иностранцев. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции; до 10 лет лишения свободы). Одной фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй — обязательство о явке.

По версии следствия, местная предпринимательница при помощи своей знакомой за деньги заключала с иностранцами фиктивные трудовые договоры. Документы направляли в подразделения по вопросам миграции для оформления правового статуса для мигрантов. В результате было обеспечено их незаконное пребывание в Иркутске.

По местам жительства фигуранток провели обыски. Были изъяты предметы и документы, «имеющие доказательственное значение», рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

С 1 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц куда вносят данные об иностранцах, которые незаконно находятся на территории РФ. Попавшие в список иностранцы ограничиваются в правах — например, не могут регистрировать юрлица и имущество. За первый месяц его действия МВД внесло в реестр 685 тыс. человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Нелегальным мигрантам настроили сеть».