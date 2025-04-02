В Башкирии за сутки произошло девять возгораний травы на площади 8,32 га

За сутки в Башкирии произошло девять возгораний сухой растительности в Абзелиловском, Давлекановском, Ишимбайском, Кугарчинском, Мелеузовском, Учалинском районах, а также в Давлеканово, Салавате, Уфе на площади 8,32 га, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Горение потушено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Всего с начала года в республике произошло 34 загорания сухой растительности на общей площади 46 га. Пожары были в Баймакском, Гафурийском, Давлекановском, Кугарчинском, Мелеузовском, Учалинском районах, в Кумертау, Давлеканово, Салавате, Уфе, два пожара — на территории Уфимского района, Агидели, три пожара — в Ишимбайском, Альшеевском районах, Сибае, четыре — в Хайбуллинском и семь — Абзелиловском районах.

Майя Иванова