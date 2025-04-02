Солнечная и сухая погода порадует петербуржцев 2 апреля

Петербург ощутит влияние скандинавского антициклона в среду, 2 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, в мегаполисе будет стоять солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до 10-12 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Дискмофорта добавит плотный ветер западных румбов, он будет дуть с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 766 мм рт. ст., что все равно выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в честь 11-й годовщины присоединения Крыма к России вся уборочная техника дорожных и садово-парковых предприятий Петербурга заступила на работу с географической картой региона.

Андрей Маркелов