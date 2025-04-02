В Якутии арестовали несколько жителей по делу о диверсии

Несколько местных жителей заключили под стражу в Якутии по делу о диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК), сообщила пресс-служба УФСБ по республике. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, они подожгли сооружения связи в городе Мирный по указанию украинских спецслужб.

«Установлено, что злоумышленники через мессенджер связались с представителем украинских спецслужб, от которого получили задание по проведению на территории Якутии диверсионного акта за денежное вознаграждение. В результате молодыми людьми осуществлены поджоги инфраструктуры сетей связи»,— говорится в сообщении УФСБ.

Накануне, 1 апреля, Верховный суд Башкирии продлил арест до 21 сентября трем студентам, обвиняемым в подготовке к диверсии (ч. 3 ст. 30 УК РФ — п. «а» ч. 2 ст. 281 УК). Им также через мессенджер дали задание поджечь сотовые вышки в Уфе. Попытку поджога сорвали оперативные службы.