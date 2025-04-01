В Уфе начался процесс по делу о попытке поджога сотовой вышки

Верховный суд Башкирии начал рассматривать уголовное дело в отношение Романа Маркелова, Ильи Хаметшина и Асгата Ягудина, обвиняемых в подготовке к диверсии группой лиц (ч. 3 ст. 30 УК РФ — п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Роман Маркелов и Асгат Ягудин также обвиняются в прохождении обучения для диверсии (ст. 281.2 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

В начале апреля 2024 года трое уфимских студентов были задержаны по подозрению в попытке диверсии. По информации пресс-службы УФСБ по Башкирии, они вступили в Telegram в переписку с неизвестными лицами, получив инструкции по поджогу объекта связи. За противоправные действия они рассчитывали получить денежное вознаграждение. По информации ГТРК «Башкортостан», речь шла о сумме порядка 20 тыс. руб. Попытку поджога вышки связи сорвали оперативники, задержавшие подозреваемых с поличным.

Сегодня Верховный суд Башкирии продлил обвиняемым меру пресечения в виде ареста до 21 сентября 2025 года, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Идэль Гумеров