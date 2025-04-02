Более 40 сотрудников МЧС Удмуртии добровольно отправились в зону СВО с 2022 года

Более 40 специалистов ГУ МЧС по Удмуртии добровольно отправились в зону спецоперации, сообщает пресс-служба ведомства. Один из них числится пропавшим без вести, четверо — погибли. 42 водителя пожарно-спасательных частей получили удостоверение ветерана боевых действий. Регулярно отправляться в командировки для доставки гуманитарной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что глава МЧС РФ Александр Куренков передал медаль «За храбрость» второй степени вдове и родителям погибшего в бою при освобождении населенного пункта участника СВО, экс-пожарного из Удмуртии Анатолия Юшкова.