Глава МЧС Александр Куренков передал вдове участника СВО из Удмуртии госнаграду

Глава МЧС РФ Александр Куренков передал вдове и родителям погибшего на СВО пожарного из Удмуртии Анатолия Юшкова государственную награду — медаль «За храбрость» второй степени, сообщает пресс-служба ведомства.

Анатолий Юшков погиб в зоне спецоперации «в ожесточенном бою за освобождение населенного пункта» 19 сентября 2024 года. Был ранен при освобождении Авдеевки, в 13 км от Донецка, но после госпиталя вернулся на фронт.

До отправки на СВО Анатолий Юшков служил водителем пожарного автомобиля, стаж работы — более 20 лет. Четыре раза доставлял гуманитарную помощь жителям Донбасса.