Осужденный на 10 лет красноярский депутат подписал контракт на участие в СВО

Красноярский парламентарий от ЛДПР Александр Глисков, осужденный по делу о взятке, заключил контракт с Минобороны РФ на участие в специальной военной операции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал депутата. Напомним, на 17 апреля Красноярский краевой суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы Александра Глискова, в которой он оспаривает приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приговор парламентарию Центральный районный суд Красноярска вынес в октябре прошлого года. Александра Глискова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере через посредника (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу 10 млн руб. Кроме того, его на восемь лет лишили права занимать выборные должности в законодательных (представительных) региональных органах власти.

Как указывается в деле, депутат через посредника потребовал от заместителя руководителя дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО» (находится в собственности региона) Самеда Юсубова взятку 5 млн руб. Парламентарий якобы обещал ему покровительство и помощь в сохранении занимаемой должности. Александр Глисков, по версии следствия, с которой согласился суд, получил через посредника только первый транш взятки 1 млн руб.

Александр Глисков своей вины не признал, а в ЛДПР назвали дело «политически ангажированным».

Илья Николаев