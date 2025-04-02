Сочи вошел в топ направлений для бронирования отелей

В апреле Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 14% броней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,3 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей в апреле занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 18% бронирований. В городе путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

Третье место заняла Москва. Столица России собрала 11% заявок на проживание в отелях. В городе туристы останавливаются в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

В топ популярных направлений для бронирования отелей в апреле также вошли и другие города Краснодарского края. В Краснодаре, который занял пятое место, путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи проживания составляет 2,6 тыс. руб.

Восьмое место занял Геленджик. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

Девятое место забрала Красная Поляна, где путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.

Мария Удовик