Из-за схода девяти вагонов в Красноярском крае произошли задержки поездов

В Красноярском крае в районе станции Зеледеево сегодня утром произошел сход с пути девяти вагонов, груженых черным ломом. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск, сообщает Восточное СУ на транспорте СКР. Ведомство организовало доследственную проверку по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Размер ущерба и обстоятельства произошедшего устанавливаются»,— говорится в сообщении. В пресс-службе КрасЖД отметили, что в связи с инцидентом были задержаны несколько поездов.

С отклонением от графика на 2,5 часа следует поезд Москва — Чита, на 36 минут задерживается электропоезд Зыково — Чернореченская. Также маршрут Базаиха — Зеледеево сокращен до станции Кача, электропоезд Зеледеево — Камарчага выйдет в рейс со станции Кача.

Александра Стрелкова