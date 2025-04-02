Бизнесмен Илья Линник возглавил ООО «Специализированный застройщик “Ленинское”»

Гендиректором и основным бенефициаром ООО «Специализированный застройщик “Ленинское”» стал Илья Линник. Об этом сообщает портал «Контор Фокус». Компания возводит малоэтажный жилой комплекс «Моменты. Repino» под Зеленогорском.

По словам господина Линника, перестановки никак не отразятся на клиентах компании. Земельный актив изначально принадлежал группе компаний «Респект», которая принадлежит бизнесмену.

Как сообщает издание «Деловой Петербург», для реализации задуманной концепции Линник пригласил в роли управляющего девелопера компанию «Абсолют Строй Сервис», которая выполняет все возложенные на нее функции.

Глава ГК «Абсолют Строй» Евгений Жуков в свою очередь подчеркнул, что формат пригородных двухэтажных урбан–вилл доказал свою эффективность. Меньше чем за год организации удалось реализовать недвижимости более чем на 4 млрд рублей.

На текущий момент компания завершила свое участие в «Моменты. Repino». Она сконцентрируется на новом масштабном проекте в Петербурге, официальный анонс обещают сделать позже.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что холдинг Setl Group и ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» заключили кредитный договор на финансирование строительства первой очереди ЖК «Setl Ривьера» на общую сумму 19,6 млрд рублей.

Андрей Маркелов