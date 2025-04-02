В Челябинске пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей

В челябинском микрорайоне Чурилово произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения пострадали оба водителя и три пассажира, двое из них несовершеннолетние, сообщает госавтоинспекция города.

Дорожная авария произошла вечером 1 апреля возле дома №22 на улице Осенняя. По предварительным данным, автомобиль Voyah Free под управлением 62-летней горожанки столкнулся с «Ладой». Установлено, что 27-летний водитель отечественной машины не имел прав на управление транспортом. Все пострадавшие пассажиры ехали в «Ладе». В отношении водителя и собственника этого составлены административные протоколы.