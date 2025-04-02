Трамп может упростить экспорт американского оружия

Администрация президента США Дональда Трампа планирует принять указ, который смягчит правила экспорта американских вооружений, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, объявить об этом шаге власти США могут уже сегодня, 2 апреля.

Предполагается, что этот указ будет схож с законопроектом, предложенным в 2024 году нынешним советником президента США по нацбезопасности Майклом Уолтцем. Сейчас по закону администрация США должна запрашивать согласие Конгресса в случае поставок другой стране вооружений на сумму от $14 млн, а также при предоставлении продукции военного назначения или услуг в этой сфере на сумму от $50 млн. Господин Уолтц предлагал увеличить эту сумму в первом случае до $23 млн, во втором — до $83 млн.

Агентство отмечает, что указ Дональда Трампа может способствовать наращиванию продаж крупных американских оборонных подрядчиков — таких как Lockheed Martin, RTX Corp и Boeing. В Белом доме пока никак не комментировали информацию.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США продолжают наращивать свою долю глобального экспорта вооружений и достигли показателя в 43%, в то время как на Россию приходится лишь 7,8% рынка. Согласно докладу экспертов, США в 2020–2024 годах поставляли вооружения в 107 стран, Россия — в 33.

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