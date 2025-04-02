Сезон весенней охоты на дичь в Хабаровском крае откроется в середине апреля

В середине апреля официально открывается сезон весенней охоты на боровую и водоплавающую птицу, следует из сообщения управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края. Пошлина составит 650 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Киселев / ТАСС Фото: Максим Киселев / ТАСС

Как сообщается, весенняя охота будет разрешена на самцов глухарей на току — с подхода, на токующих самцов тетеревов — из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток — из укрытия с подсадной уткой, чучелами, манком. А также — на гусей и казарок из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями, манком.

В южных районах региона охота на боровую и водоплавающую птицу намечена уже на 15–24 апреля.

Эрнест Филипповский, Хабаровск