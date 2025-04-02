Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до трех шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу на 16-й минуте матча против «Бостон Брюинз» и довел общее число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 891.

По общему числу заброшенных шайб 39-летний Овечкин занимает второе место, уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола. До конца регулярного чемпионата команде Овечкина осталось провести восемь матчей.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Бостон Брюинз» со счетом 4:3. Сейчас «Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ со 105 очками в 74 матчах. На втором месте — «Каролина Харрикейнз» с 94 очками в 73 встречах.