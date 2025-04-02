Экс-министр экологии края назначен гендиректором аэропорта Красноярска

Новым руководителем международного аэропорта Красноярска им. Д. А. Хворостовского назначен гендиректор АО «ЭРА Групп» Павел Корчашкин. На этом посту он сменил Евгения Владимирова, который возглавлял аэропорт с сентября 2023 года. Решение передать полномочия с 1 апреля единоличного исполнительного органа ООО «Аэропорт Емельяново» управляющей организации АО «ЭРА Групп» приняли акционеры, сообщает пресс-служба авиапредприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Павел Корчашкин в 2011 году был назначен на должность полпреда губернатора Красноярского края. В 2014 году он занял пост мэра Зеленогорска. В 2019 году стал министром экологии и природопользования региона, этот пост он покинул в 2020 году.

Господин Корчашкин окончил Красноярский строительный техникум по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей» и Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности «Обработка металлов давлением».

Александра Стрелкова