У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3

В ночь на среду, 2 апреля, в акватории Кроноцкого залива у восточного побережья Камчатского полуострова зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3, сообщили «Ъ» в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился в 102 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 64 км под морским дном.

В региональном главке МЧС сообщают, что в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский