Университет имени Ким Ир Сена намерен открыть офис в новосибирском Академгородке

Главный вуз КНДР — Университет имени Ким Ир Сена — рассматривает возможность открытия своего представительства в новосибирском Академгородке, сообщает НГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Открытие представительства позволит укрепить научные и образовательные связи между Северной Кореей и Россией, создать платформу для совместных исследований и обмена опытом в различных областях науки и технологии»,— отметили в новосибирском госуниверситете. Ожидается, что в рамках сотрудничества будут разработаны совместные исследовательские программы, а также организован обмен студентов и преподавателей.

Визит делегации Университета имени Ким Ир Сена в Новосибирск состоялся в января этого года. Стороны договорились о том, что «в Северной Корее будет найдена школа-партнер для Физико-математической школы НГУ». На ее базе организуют подготовку северокорейских школьников для поступления в НГУ.

Михаил Кичанов