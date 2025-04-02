Житель Колымы осужден на полтора года колонии за хранение 3 кг золота

Сусуманский районный суд вынес приговор местному жителю, у которого были изъяты шесть слитков золота, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Магаданской области. За незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК РФ) он осужден на полтора года лишения свободы и к штрафу в 500 тыс. руб.

Судом установлено, что фигурант незаконно получил от гражданина находящиеся в нелегальном обороте нестандартные слитки сплава золота и серебра общей массой более 3 кг. Хранил их сначала в тайнике, а затем в своей автомашине. Рыночная цена изъятого превышает 21 млн руб.

Слитки определены в доход государства, автомобиль осужденного конфискован. Приговор в законную силу не вступил.

Эрнест Филипповский, Хабаровск