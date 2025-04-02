В Якутии из-за снегопадов отменены межмуниципальные автобусные рейсы

Все межмуниципальные автобусные рейсы отменены в Якутске из-за обильного снегопада, город фактически оказался отрезан от четырех районов, следует из сообщения Минтранса Якутии в среду, 2 апреля. Сделано это в целях обеспечения безопасности пассажиров.

«В связи с ухудшением погодных условий, связанных со снегопадом, МУП «ЯПАК» отменяет утренние рейсы на 2 апреля по межрайонным перевозкам до Хангаласского, Горного, Намского и Чурапчинского районов по межмуниципальным маршрутам N 201, 202, 203 и 206», — говорится в сообщении.

По сообщению регионального УГМС, на этой неделе в Якутии прогнозируют температуру воздуха выше нормы. Это связано с выходом активных Сибирских циклонов. На юго-западе республики потеплеет до +10 градусов. Местами ожидаются осадки в виде дождя.

По информации республиканского ГИБДД, вечером 1 апреля в Горном районе из-за метеоусловий произошло столкновение легкового автомобиля Toyota «Allion» с Toyota «Hiace», который производил пассажироперевозку. Пострадало 13 человек, в том числе пять детей, двое из которых госпитализированы. Всего в больницу доставлено пять человек.

Николай Борисов, Якутск