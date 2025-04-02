Водная навигация откроется в Ярославской области с 1 мая

В Ярославской области с 1 мая начнут осуществлять водные пассажирские перевозки. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Теплоходы «Москва» начнут работать по маршрутам от Ярославского речного вокзала до Толги, Вакарева, Новых Ченцов и Константинова. Электрокатамаран «Белояр» будет ежедневно ходить в Толгу и выполнять прогулочные и экскурсионные рейсы. Возобновятся рейсы Ярославль — Брейтово, теплоходы «Московский-7» и МО-513 будут работать по маршрутам Рыбинск – Колхозник и Переборы – Юршино

Из-за низкого уровня воды в Волге в этом году на некоторых остановках используют временные технические решения для обеспечения возможности подхода речных судов к берегу.

Алла Чижова