У предпринимателя из Сочи конфисковали 130 объектов недвижимости

Адлерский районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации имущества предпринимателя Рубена Татуляна. В собственность государства изъято 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тыс. кв. м на сумму свыше 3,9 млрд руб. По ходатайству истца решение подлежит немедленному исполнению, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», судебное разбирательство инициировано из-за неисполнения бизнесменом предыдущего решения по иску первого заместителя генпрокурора. Тогда суд постановил взыскать в пользу государства гостиничный комплекс «Волна» и 9 млрд руб. компенсации за ущерб курортной зоне.

По данным прокуратуры, Рубен Татулян в суде заявил об отсутствии средств для погашения задолженности. В надзорном ведомстве полагают, что он передал принадлежащие ему активы подконтрольным юридическим лицам, чтобы избежать взыскания.

Подробнее о том, чем известен Рубен Татулян, читайте в материале «Ъ-Кубань».