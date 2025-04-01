В Черноземье 2 апреля будет облачно, от +6°С до +16°С
В среду, 2 апреля в Черноземье будет облачно и тепло. Температура — от +6°С ночью до +16°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.
В Белгороде ночью температура составит +7°C. Днем — +16°C.
В Воронеже ночью — +7°C. Днем ожидается +16°C.
В Курске ночью будет +7°C. Днем — +13°C.
В Липецке ночью — облачно с прояснениями, ожидается небольшой кратковременный дождь, температура — +6°C. Днем — +15°C.
В Орле ночью временами будет небольшой дождь, +7°C. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, +11°C.
В Тамбове в темное время суток прогнозируется небольшой кратковременный дождь, +8°С. Днем — +16°C.