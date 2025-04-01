Петербуржец получил 4 года условно за финансирование экстремистской организации

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга дал четыре года условно Александру Адамову за донат в 1000 рублей на счет НО «ФБК» (организация признана экстремисткой и ликвидирована, ее деятельность запрещена). О приговоре сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Адамова признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. В августе 2021 года он перевел организации 1000 рублей с помощью неустановленного устройства. Тем самым обвиняемый предоставил средства для работы экстремистской организации.

На заседании Адамов признал вину полностью, сделал пожертвования в благотворительные организации в поддержку СВО. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что обвиняемого в оправдании терроризма отправили в петербургский СИЗО.

Татьяна Титаева