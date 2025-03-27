Обвиняемого в оправдании терроризма отправили в петербургский СИЗО

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Вахтангу Рогаве, обвиняемому в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Он пробудет в СИЗО до 24 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Рогава стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. По информации следствия, он оставил комментарий об организации «РДК» (признана террористической в РФ и запрещена). В нем фигурант сравнивал членов запрещенной организации с российским обществом.

Вахтанг Рогава частично признал вину. На заседании он просил избрать домашний арест или запрет определенных действий, однако суд остановился на аресте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржца задержали по подозрению в поддержке терроризм. По месту его проживания провели обыск.

Татьяна Титаева