С начала 2025 года в Краснодаре выполнили ямочный ремонт на 101 участке дорог

В Краснодаре с начала этого года специалисты выполнили ямочный ремонт на 101 участке дорог общей площадью более 10 тыс. кв. м и обновили 863 дорожных знака. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы провели на основных магистральных улицах, мостах, путепроводах и подъездах к садовым товариществам. По словам заместителя главы Краснодара Владимира Архипова, также снизилось количество ДТП по сравнению с 2024 годом. В январе и феврале в столице края произошло 95 аварий, что на 24,6% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, уменьшилось количество погибших и пострадавших. Основной причиной ДТП являлось нарушение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

В этом году был проведен ремонт гравийного покрытия на площади почти 21 тыс. кв. м, из которых более 650 кв. м — обочины. Кроме того, в городе восстановили 845 светофоров.

Сейчас в хуторе Новом продолжается строительство тротуара по улице Почтовый тракт, от улицы Центральной до улицы Ковыльной. Общая протяженность этого участка составляет 0,58 км.

Алина Зорина