Жалоба Тамбовской области на взыскание 212 млн в пользу страховщиков отклонена

19 арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу департамента ветеринарии Тамбовской области и не изменил решение о взыскании с ведомства 211,7 млн руб. в пользу АО «СК "РСХБ-Страхование"» в порядке суброгации. Кроме того, с департамента взыщут в пользу страховщиков 177 тыс. руб. расходов на судебную экспертизу. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Страховая компания обратилась с иском к ведомству в августе 2023 года. К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены ООО «Черкизово-свиноводство», Минсельхоз РФ, тамбовский минфин.

Суд установил, что в январе 2021 года на производственной площадке «Черкизово-свиноводство» в Бондарском районе Тамбовской области была выявлена вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Глава региона (на тот момент губернатором был Александр Никитин) ввел карантин в муниципалитете, а также постановил изъять у компании животных и продукты животноводства — всего было отчуждено 9,3 тыс. голов поросят на откорме общим весом 466,7 тыс. кг. Затем АЧС обнаружили на второй производственной площадке в муниципалитете, что повлекло изъятие 14,1 тыс. поросят совокупным весом 1,5 млн кг.

В актах об изъятии животных и продуктов животноводства было указано, что они подлежат уничтожению и утилизации, а эти документы являются основанием для возмещения ущерба юридическим или физическим лицам. На основании актов «Черкизово-свиноводство» обратилось в департамент ветеринарии с заявлениями о возмещении ущерба — в сумме он был оценен в 210,26 млн руб. Ведомство отказало, сославшись на отсутствие соответствующих полномочий.

Изъятое поголовье было застраховано в «РСХБ-Страхование», поэтому компания обратилась к страховщику. Заявленные события были признаны страховым случаем, в связи с чем «Черкизово-свиноводство» выплатили 240,6 млн руб.

«Руководствуясь положениями ст. 965 ГК РФ о том, что к страховщику, выплатившему страховое возмещение, перешло в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, 11 февраля 2022 года "РСХБ-Страхование" обратилось в департамент ветеринарии Тамбовской области с заявлением–претензией о выплате компенсации, которое адресатом было оставлено без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд области»,— говорится в вынесенном в июле прошлого года решении арбитражного суда региона.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, утверждая, что пропущен срок исковой давности, а также указывая, что вспышка АЧС «явилась следствием неосторожных, небрежных действий "Черкизово-свиноводство"». «Исследовав имеющиеся в деле доказательства, судом не установлено в действиях ООО "Черкизово-свиноводство" грубой неосторожности, равно как и наличие оснований считать, что общество предвидело или должно было предвидеть возможность причинения ему вреда, но легкомысленно надеялось избежать этого или безразлично относилось к возможности причинения вреда»,— уточняется в решении первой инстанции.

О ликвидации очагов АЧС на тамбовских площадках «Черкизово-свиноводство» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь