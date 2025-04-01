В Ярославле восстановили движение по Депутатской

В Ярославле восстановили движение по улице Депутатской после ограничений, введенных из-за угрозы обрушения здания на углу с Андропова. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Напомним, 26 марта на историческом здании по адресу Андропова, 19/1 появились глубокие трещины. В связи с этим схема проезда на улице была изменена: въезд на Депутатскую происходил с Первомайской, въезд со стороны Андропова запретили. Движение было двусторонним.

Сегодня в мэрии сообщили, что рисков для соседних зданий нет, вводится прежняя схема движения. Бетонное ограждение со стороны Андропова убрали.

«Сегодня было принято решение о том, что будет открыто движение по данной улице, поэтому мы все приводим в соответствие и доводим информацию до арендаторов, которые находятся по соседству с данным зданием. Все остальное будет уже проводиться под контролем надзорных органов, которые координируют работу по восстановлению здания»,— прокомментировал начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности Александр Белозеров.

Алла Чижова