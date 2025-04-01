Подростки толпой избили пенсионера в Сосновом Бору

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после избиения подростками 72-летнего пенсионера в городе Сосновый Бор, сообщает СУ СК по Ленобласти.

Установлено, что инцидент случился 30 марта около магазина «Водяной». Одного из подростков уже задержали и допросили. Сейчас правоохранители ищут других фигурантов дела и устанавливают все обстоятельства конфликта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что неизвестные похитили мигранта в Петергофе и потребовали выкуп.

Андрей Маркелов