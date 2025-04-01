В Екатеринбурге здания подсветят синим цветом в поддержку людей с аутизмом

В Екатеринбурге 2 апреля в рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма основные здания города будут освещены синим цветом в рамках акции «Зажги синим», сообщил директор департамента культуры Илья Марков на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Администрации Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание Администрации Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 20:00 до 23:00 синей подсветкой будут украшены здание городской ратуши, «Городской дом музыки», кинотеатр «Колизей», театр «Щелкунчик», театр кукол, ТЮЗ и ДШИ «АртСозвездие». Праздничное освещение на проспекте Ленина и улице Свердлова будет работать до утра.

Кроме того, 2 апреля на внешних экранах городских театров будут транслироваться ролики с информацией об аутизме.

В муниципальных учреждениях культуры и образования пройдет кампания по информированию об аутизме и «Уроки доброты», направленные на лучшее понимание людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). В учреждениях системы художественного образования работают программы адаптации для детей с РАС.

Илья Марков подчеркнул, что акция «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом и их семей проходит в Екатеринбурге при поддержке администрации города с 2016 года.

По данным администрации города, на начало 2025 года в Екатеринбурге зарегистрировано 1 200 детей до 15 лет и 86 подростков от 15 до 18 лет с РАС. Специальные программы осваивают 1 429 детей, с которыми занимаются более 1,5 тыс. специалистов.

Полина Щуцкая