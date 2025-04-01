Развитием территории в Ельце займется липецкий «СЗ "ДСК"» за 17,3 млн рублей

Администрация Ельца подвела итоги аукциона на комплексное развитие территорий (КРТ) в районе улицы Черокманова площадью 14,1 тыс. кв. м. Начальная цена договора составляла 6,3 млн руб. Победителем торгов стало липецкое АО «СЗ "ДСК"» — с компанией заключат контракт по цене в 17,3 млн руб. Ещё один участник — ИП Погосян Карен Хачикович — предлагал выполнить работы за 17 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В течение семи лет подрядчику предстоит построить многоквартирные дома высотой не более 12 этажей и предельной поэтажной площадью не менее 3,5 тыс. кв. м. Максимальная общая площадь всех жилых помещений должна быть не менее 2,3 тыс. кв. м., нежилых — не менее 380 кв. м. Кроме того, победителю аукциона необходимо провести межевание территории и предусмотреть в документации по ее планировке сквер вдоль дороги на улице Черокманова, а также выполнить его благоустройство.

По данным Rusprofile, АО «СЗ "ДСК"» было зарегистрировано в Липецке в 2001 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 67,7 млн руб. По итогам 2024 года выручка составила 682 млн руб., чистая прибыль — 108 млн руб. Управляется местным ООО «ДСК-Консалт» Сергея Леньшина. Учредители не раскрываются. Ранее бенефициаром и руководителем ДСК выступал бывший депутат областного совета Александр Лаврентьев.

В конце марта администрация Тамбова подвела итоги аукциона на КРТ в границах улиц Мичуринская, Куйбышева и Советская.

Юрий Голубь