На Кубани отремонтируют 84 социальных и коммунальных объекта за 3 млрд рублей

В 2025 году в Краснодарском крае в рамках национальных проектов планируют отремонтировать 84 социальных и коммунальных объекта. Темпы реализации нацпроектов обсудили на совещании с губернатором, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На Кубани планируют капитально отремонтировать учреждения культуры, колледжи, поликлиники, молодежные центры, школы и детские сады. Выделенные средства направят на обновление 27 тепловых сетей, 25 объектов водоснабжения, девяти школ, семи объектов водоотведения, пяти учреждений культуры, зданий пяти колледжей, трех поликлиник, двух молодежных центров, а также детского сада в Белоглинском районе.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Геленджике отремонтируют набережную в районе ул. Курзальной, пешеходную зону по ул. Ленина, бульвар в районе ул. Десантной и сквер «Дубрава». Как сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов, контракты с подрядчиками планируют заключить в апреле. Кроме того, в Выселковском районе проведут капремонт тепловой сети, заменят 2,3 км трубопровода. К работам приступят в мае, а завершить их планируют осенью.

В Сочи проведут капитальный ремонт и оснащение гимназии №6 имени Ф. М. Зорина, расположенной на улице Абрикосовой. Работы должны завершиться до конца этого года. Кроме того, в рамках нацпроекта «Семья» в городе-курорте в 2025 году будут преобразованы центральная детская библиотека и 13-я библиотека имени Н. Островского.

Алина Зорина