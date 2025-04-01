С начала года 16 петербуржцев вернули водительские права по медпоказаниям

Из-за состояния здоровья в Госавтоинспекцию вернулись водительские права 16 жителей Санкт-Петербурга. Соответствующие решения были приняты судами, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Петербургу.

В отношении граждан были возбуждены исполнительные производства. В ведомстве уточнили, что все должники состоят на учете в медицинских организациях в связи с психическими заболеваниями, а также алкогольной и наркотической зависимостями. Это стало основанием для принятия решения о прекращении действий прав на управление транспортными средствами.

В добровольном порядке права сдали 15 человек, лишь один проигнорировал и был оштрафован на 5000 рублей. Большая часть должников, 13 человек, — жители Фрунзенского района.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец спас жену от продажи иномарки на торгах из-за 665 неоплаченных штрафов.

Татьяна Титаева