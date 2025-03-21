Петербуржец спас жену от продажи иномарки на торгах из-за 665 неоплаченных штрафов

Жительница Санкт-Петербурга не оплатила 665 штрафов, выписанных за несколько лет. Из-за этого она чуть не лишилась иномарки, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

Из-за образовавшегося долга в миллион рублей судебные приставы арестовали Volkswagen Touareg, принадлежавший 46-летней жительнице Колпино. Большая часть штрафов была выписана с 2023 года за превышение скоростного режима.

Иномарку отправили на штрафстоянку. Петербурженка два раза посещала районный отдел ведомства, но долги погашать отказывалась. Далее она уже явилась с супругом, где ее уведомили о передаче машины на торги. Муж выплатил более миллиона рублей, чтобы сохранить автомобиль.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 200 нетрезвых водителей задержали в Петербурге и Ленобласти за выходные.

Татьяна Титаева