«Металлург» одержал первую победу в серии play-off КХЛ против «Авангарда»

Действующий обладатель Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург» — в четвертом матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал победу над омским «Авангардом» (3:1) и сократил отставание в серии до четырех побед — 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

В составе «Металлурга» шайбы забросили Никита Михайлис (47-я минута), Люк Джонсон (58) и Валерий Орехов (59). У «Авангарда» отметился Семен Чистяков (3).

Пятый матч серии состоится 3 апреля в Магнитогорске.

Таисия Орлова