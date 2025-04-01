В Тамбовской области годовая инфляция в феврале составила 11,40%

Инфляция в Тамбовской области в феврале 2025 года составила 11,40% по сравнению с февралем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Продовольственные товары за год подорожали на 15% — в январе аналогичный показатель равнялся 14,69%. Например, производители сыров, как объясняют в Центробанке, подняли цены из-за роста затрат на производство, логистику и зарплату. А к подорожанию картофеля, кроме тех же факторов, привела прошлогодняя засуха, снизившая урожай.

Годовой рост цен на непродовольственные товары в феврале составил 6,88% — в январе было 6,31%. Так, автодилеры продолжают включать в цены импортных машин повышение утилизационного сбора.

По данным Центробанка, увеличились и издержки производителей и поставщиков парфюмерии — в итоге дезодоранты и краска для волос дорожали быстрее, чем в январе. Подорожание бензина ускорили повышенные акцизы на нефтепродукты. Кроме того, предложение топлива на внутреннем рынке сократилось из-за частичного снятия запрета на экспорт.

Зато замедлился рост цен на услуги: если в январе он был равен 12,14%, то в феврале составил 11,8%.

Так, выросла абонентская плата за доступ к сети Интернет. В банке России это связывают с возросшими затратами провайдеров на модернизацию оборудования и содержание сетей. Из-за подорожания ипотеки население стало активнее снимать жилье — в итоге владельцы квартир повысили арендную плату.

В Белгородской области годовая инфляция в феврале составила 9,68%, в Воронежской — 11,52%, в Курской — 10,6%, в Липецкой — 10,39%, в Орловской — 10,26%.

О снижении темпов кредитования бизнеса в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь