В Уфе курьер мошенников приговорен к четырем годам колонии

Верховный суд Башкирии оставил без изменения приговор Калининского районного суда Уфы от 19 декабря 2024 года, который приговорил уфимца к четырем годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в шести эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Подсудимый должен выплатить шестерым потерпевшим в общей сложности 3,37 млн руб.

Как было установлено в суде, уфимец работал курьером, который забирал деньги у потерпевших после их телефонного общения с мошенниками, которые представлялись сотрудниками полиции или врачами. Полученные деньги подсудимый отправлял своим «работодателям», которых нашел в интернете, а себе оставлял небольшой процент.

В апелляционной инстанции адвокат подсудимого пытался доказать, что преступления совершались не в составе группы, так как его подзащитный не был лично знаком с остальными участниками, но ВС Башкирии с ним не согласился.

Майя Иванова