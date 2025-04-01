СКР проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Краснодаре

Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела местного жителя в сгоревшей хозяйственной постройке на улице Леваневского в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Согласно предварительной информации, возгорание произошло вечером 31 марта в строении на ул. Леваневского. Пожарных вызвал случайный прохожий, заметивший огонь. После тушения спасатели обнаружили в помещении тело местного жителя.

Одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Сотрудники следственного отдела СКР осмотрели место происшествия и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, включая точную причину и очаг возгорания. В рамках расследования назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Алина Зорина