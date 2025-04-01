Главные новости 1 апреля. Кавказ

В Невинномысске производственные мощности экотехнопарка позволят перерабатывать 190 тыс. т вторсырья в год. Первый экотехнопарк в регионе и Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) планируется открыть в этом году.

В Кисловодске за последние три года благоустроено более 20 гектаров общественных пространств, включая туристические зоны курорта. Эти работы проводятся в рамках комплексного развития Кисловодска до 2030 года.

На Ставрополье количество желающих работать в металлургии увеличилось на 24%.

В отношении главного бухгалтера национального парк «Приэльбрусье» возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве и служебном подлоге.

Новым военкомом Черкесска назначен бывший спецназовец.

В Предгорном округе Ставропольского края через пять лет откроется новый акватермальный комплекс с гостиничными номерами. Инвестиции в проект составят 438 млн руб.

В Ставрополе вынесен приговор по делу об убийстве малолетнего ребенка. Приговором суда виновный осужден на 15 лет колонии строгого режима.