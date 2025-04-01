Житель Ставрополя осужден на 15 лет за убийство 5-летнего мальчика

В Ставрополе вынесен приговор по делу об убийстве малолетнего ребенка. Приговором суда виновный осужден на 15 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в марте 2024 года подсудимый ухаживал за 5-летним сыном своей знакомой. В состоянии алкогольного опьянения он утопил ребенка в ванной и вынес тело в мусорный контейнер.

Прокуратура края поддержала обвинение против 36-летнего мужчины, которого признали виновным.

Николай Аксенов