Мировой судья в Лаишевском районе Татарстана назначил местному жителю 60 часов общественных работ за вандализм в аэропорту Казани. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд назначил наказание мужчине за вандализм в аэропорту Казани

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд назначил наказание мужчине за вандализм в аэропорту Казани

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения кулаком разбил навигационный световой баннер на остановке общественного транспорта в казанском аэропорту.

«Такое деяние по ч. 1 ст. 214 УК РФ наказывается штрафом в размере до 40 тыс. руб. или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев», — рассказал в беседе с «Ъ Волга-Урал» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Как отметил специалист, состояние алкогольного опьянения в данном случае не является отягощающим обстоятельством.

Дарья Сайфиева