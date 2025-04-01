Экс-начальник донских спасателей Вячеслав Бутко стал заместителем главы МЧС РФ
Сегодня Президент РФ подписал указ о назначении Вячеслава Бутко заместителем главы МЧС России. Об этом сообщается на сайте МЧС.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
До этого назначения генерал-лейтенант внутренней службы Бутко возглавлял Академию Государственной противопожарной службы МЧС.
В ведомстве Вячеслав Бутко служит с 2000 года. Он занимал различные руководящие должности в структурах МЧС России. В частности, с 2018 по 2020 год возглавлял управление ведомства по Ростовской области.
Как отмечается в сообщении, Вячеслав Бутко стал восьмым заместителем главы МЧС России.