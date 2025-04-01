Арестованная в Молдавии Гуцул исключила отставку с поста главы Гагаузии

Районный суд Кишинева отклонил ходатайство прокуроров об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул на 30 суток по уголовному делу о нарушениях в управлении избирательным фондом. 28 марта ее уже арестовали по другому делу на 20 суток. Госпожа Гуцул заверила, что не намерена уезжать из страны или покидать пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

«Они добивались, чтобы я бежала из страны. Но это означает предать гагаузский народ. Я от своего мандата никогда не буду отказываться и продолжу служить народу»,— сказала Евгения Гуцул после решения суда (цитата по ТАСС). Информацию о ее намерении покинуть страну и избежать суда она назвала «надуманной».

Суд объяснил отклонение ходатайства прокуратуры тем, что «ответчик уже был заключен под стражу по другому уголовному делу». Арест еще на 30 суток, как пояснял прокурор, необходим на случай, если апелляционная инстанция отменит содержание под стражей по первому уголовному делу.

В отношении Евгении Гуцул возбуждено два уголовных дела: о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии «Шор» и в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году.

25 марта 2025 года ее задержали в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул, спустя три дня по требованию прокуратуры она была арестована. Евгения Гуцул считает выдвинутые обвинения политически мотивированными. Она утверждала, что ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности главы региона и немедленный выезд из страны.

Лусине Баласян